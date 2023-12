Traffico Roma del 21-12-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati per un incidente abbiamo code sulla diramazione dinord 3 Castelnuovo di Porto è Settebagni Verso il raccordo anulare sul tanto Urbano della A24 si sta in fila pertra fiorentini e la tangenziale è in tangenziale troviamo code tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico chi si trova sul Raccordo Anulare invece incontra Code in carreggiata interna tra la Bufalotta e la Nomentana è tra le uscite Casilina è Appia code a tratti verso il centro sullaFiumicino tra Parco dei Medici e il viadotto della Magliana se vi state spostando in centro attenzione alle ZTL mi ricordo che fino al 7 gennaio quelli di centro e Tridente sono attive e in funzione tutti i giorni feriali e festivi dalle 6:30 alle 20 bene da Massimo peschi e tutto ma per i ...