Torrino – Riaperto Parco di Via Caterina Troiani

(Di giovedì 21 dicembre 2023) È statooggi ildi Via, al. Il, facente parte della Convenzione Urbanistica per l’attuazione del Programma Urbanistico denominato “Sud” a parziale compensazione del Comprensorio E1 “Tor Marancia” del 5 agosto 2010 ha una dimensione pari a 1,6 ettari e, pur essendo percorribile, non era mai stato sistemato e attrezzato. Le operazioni di sistemazione, richieste anche dal Municipio IX, hanno riguardato: l’adeguamento del viale interno ala mt.3 per il passaggio dei mezzi di soccorso e dei mezzi di manutenzione (Acea, Servizio Giardini ecc.); la realizzazione di un’area cani; l’impianto di illuminazione pubblica lungo il percorso pedonale essendo lo stesso utilizzato per la connessione pedonale ...