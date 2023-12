Torino | Cairo fissa il prezzo per Buongiorno La Juve sfida l'Inter | ma lui non vuole un 'tradimento'

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Alessandroè uno dei difensori che più sta mostrando il suo valore in questo campionato e non è un caso che,...

...solo un sondaggio a 360 gradi sulla situazione attuale aldel giocatore e le possibili acquirenti che potrebbero muoversi per acquisire il suo cartellino a giugno. Il patron del 'Toro'...

Alessandro Buongiorno è uno dei difensori che più sta mostrando il suo valore in questo campionato e non è un caso che, ancora una volta, sia il Torino a mettere in risalto i propri centrali. Dopo Bre ...

La possibile assenza del centrocampista algerino rischia di cambiare i programmi di mercato del Milan: ecco il nuovo obiettivo ...