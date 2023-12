Torino | Cairo consegna a Juric una maglietta commemorativa delle 100 partite da allenatore

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Visita al Filadelfia da parte del presidente del, Urbano. Il patron è passato dal quartier generale granata per un saluto alla squadra all’antivigilia della sfida contro l’Udinese, l’ultima all’Olimpico Grandedel 2023. Il numero uno del club hato a Ivanunaspeciale per le 100 panchine con il Toro, traguardo raggiunto nella partita casalinga contro l’Empoli. Il Presidente Urbanoa Misterla maglia celebrativa per le 100 panchine con il Toro #SFT pic.twitter.com/KCeQGEbfdw —Football Club (@FC 1906) December 21, 2023 SportFace.