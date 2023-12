Tor Sapienza Ritrovato cadavere di un 36enne è giallo

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 dicembre 2023) CRONACA DI ROMA – Nella periferia Est di Roma, più precisamente in via Longoni, è stato effettuato un macabro ritrovamento nella notte tra il 20 e il 21 dicembre: è stato rinvenuto ildi un uomo. La zona è tristemente nota per fenomeni di prostituzione e criminalità. La vittima giaceva senza vita in mezzo alla strada e la sua presenza è stata segnalata alle 4 di notte da un cittadino che ha contattato il numero di emergenza 112. Al momento, si ignora ancora la dinamica dell’evento e i motivi che hanno portato all’abbandono del corpo. Il corpo dell’uomo, che sembra avere circa 36 anni, è statoin una zona poco illuminata situata tra la carreggiata e il marciapiede. Il defunto, che aveva precedenti penali per furto, non presentava segni evidenti di violenza, ma il pm ha ordinato un’autopsia per determinare le cause della morte e capire ...