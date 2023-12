Tor Bella Monaca compie 40 anni | in regalo una piazza “nuova”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Roma, 21 dicembre 2023 – È festa a Tor. Il quartiere romano nel giorno del suo quarantesimo compleanno riceve una, per l’esattezza rigenerata, grazie alla progettazione partecipata ad opera del Cantiere di Rigenerazione Educativa CRESCO, promosso e finanziato dalla Fondazione Paolo Bulgari in collaborazione con il dipartimento DICEA dell’Università La Sapienza, l’Associazione Cubo Libro, Roma Capitale e il Municipio VI Le Torri. Dopodi grave abbandono ladi largo Mengaroni ha oggi un nuovo parco giochi, uno skate park, un campo da street basket, un palco per gli spettacoli all’aperto, nuove aiuole, alberature e fiori, nuovi punti luce e ampie sedute, e una pavimentazione in asfalto drenante. “Siamo felici di restituire alla città una ...