Top e Flop, i protagonisti di giovedì 21 dicembre 2023

WALTER MAZZARRI Analizzare le cause di quando le prendi è difficile, nella vita come nel calcio, però delle regolette base ci sono. Non sono sempre regole cartesiane ed è un bene, perché quando ...

NFL MVP power rankings 2023: Where Brock Purdy, Christian McCaffrey, Lamar Jackson sit vs. the field in Week 16

The NFL MVP race is heating up to end the 2023 season. While it's not looking good for Chiefs quarterback Patrick Mahomes to repeat and win the league's most coveted individual player award for a ...

Rockets coach Ime Udoka, Dillon Brooks combine for fines of $60,000 for criticizing referees after ejections

The NBA has fined the Houston Rockets' Dillon Brooks and head coach Ime Udoka for their public criticism of referees after they were both ejected Sunday.Brooks was ordered to pay a $35,000 fine, while ...