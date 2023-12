Toghe blu contro Trump | danno fuoco alla democrazia pur di farlo fuori

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “Questo Paese è una polveriera e questa Corte le sta semplicemente lanciando dei fiammiferi… Alle persone che dicono di voler proteggere la, questa è senza dubbio la pronuncia più antidemocratica che abbia mai visto”. Così il giurista Jonathan Turley ha commentato a Fox News la sentenza della Corte Suprema del Colorado, che ritenendo Donaldineleggibilecarica di presidente degli Stati Uniti secondo la Sezione 3 del 14° emendamento della Costituzione, di conseguenza ritiene illegittimo ammettere la sua candidatura alle primarie repubblicane nello stato. Sentenza sospesacorsa per la Casa Bianca sarebbe uno scenario esplosivo, ma improbabile per la strada tracciata dCorte di Denver. Bisogna subito premettere che la ...

