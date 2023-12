Tiafoe saluta Ferreira: chi è il nuovo coach Diego Moyano

Attuale numero16 del mondo,è entrato quest'anno in Top 10 per la prima volta in carriera dopo il suo primo titolo sull'erba, il terzo in carriera, a Stoccarda. Un risultato che arrivava dopo ...

Tiafoe saluta Ferreira: chi è il nuovo coach Diego Moyano

Frances Tiafoe ha un nuovo coach. Terminata infatti dopo tre stagioni la collaborazione con l'ex Top 10 sudafricano Wayne Ferreira, lo ...