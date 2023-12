“Ti amo” Grande Fratello | alla fine è successo | la dichiarazione dolcissima fa sognare il pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “Ti amo”, colpo di scena tra i due protagonisti del. I due ragazzi in questione, che stanno sempre insieme, hanno infatti deciso in qualche modo di confidarsi tra e raccontarsi i loro pensieri più intimi. Così, tra dolcezze, confidenze, sfoghi e tante risate, si sono scambiati parole molto intense: “Che bello che sei arrivato mamma mia- ha detto uno all’altro – Sei un pezzo di casa per me. Sembra poco forse, ma per me sei importante fra. Se stavo male qui dentro prima del tuo arrivo? >> “Gravi motivi”., si scopre la reale ragione dell’uscita di Beatrice dcasa Il fatto è che io sono un’anima molto libera, mi piace viaggiare, fare tante cose e a me la routine non mi fa stare bene. Adesso sto meglio“. Parliamo di Vittorio Menozzi e Federico Massaro: i due ...