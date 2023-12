Threads potrebbe decollare come morire in poco tempo | tre punti da considerare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Partiamo subito con le dovute premesse. Chi scrive non solo è stato un devoto ammiratore di Twitter nei suoi anni d’oro ma ha anche appena finito di leggere la nuova biografia di Elon Musk, a cura di Walter Isaacson. In teoria, avrei tutti gli elementi per remare contro. In teoria. Ai tempi dell’università ho infatti potuto toccare con mano i benefici della piattaforma di Twitter. Mi consentiva di arrivare in modo efficace alle informazioni, di connettermi con persone interessanti e di condividere pensieri sintetici per farmi conoscere. Fu il mio primo assaggio di personal branding. Ricordo che arrivai da 0 a circa 50.000 followers in pochi anni, in organico, ovvero senza investimenti pubblicitari. Ricordo anche che quando nel 2016 finii a lavorare per una startup a San Francisco feci richiesta per la spunta blu e Twitter me la diede. Fu la mia prima ...