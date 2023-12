Thiago Motta | «Abbiamo fatto cose straordinarie | però non siamo neanche a metà stagione»

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il tecnico del Bologna,, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro l’Inter in Coppa Italia Che effetto fa essere l’allenatore del calcio italiano del momento? «Ringrazio di vivere questo momento che è bellissimo. Ringrazio per gli elogi, ma sono soprattuto questi ragazzi i protagonisti di queste serate e questo partite con la convinzione che ciarrivati con tanto lavoro tutti i giorni. È chiaro che è scontato dire che ci sono sempre problemini in squadra perché si gioca tanto,non si lamentano mai e continuano a lavorare. Fino ad oggidellenon» Hai lasciato ...

