Tensione nello Spogliatoio del Napoli | Scotto Rivela | “Mazzarri Ha Parlato Chiaro”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Giovannilancia l’allarme sull’ambiente dellodel, apparso molto nervoso e diviso dopo la disfatta in Coppa Italia. “L’aria che tiradelnon è affatto serena“. Loil giornalista Giovanni, che ai microfoni di Radio Marte analizza il difficile momento degli azzurri. L‘eliminazione shock dalla Coppa Italia per mano del Frosinone ha messo a nudo tutte le crepe di un ambiente in evidente difficoltà. “Per qualche calciatore ilevidentemente non è una squadra così forte e non crede pienamente nel progetto tecnico”, l’accusa di. Che poi riporta le dure parole dinel post-partita (“Chi non è contento può andare via”) come la ...