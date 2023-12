Temptation Island | ex protagonista diventerà papà per la prima volta | il dolce annuncio social

Leggi su isaechia

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un exdiè diventato padre per la! Si tratta di Gianpaolo Quarta, che nel 2018 partecipò al reality delle tentazioni con l’ex fidanzata Martina Sebastiani. Nel corso del programma condotto da Filippo Bisciglia la coppia visse un momento piuttosto turbolento, data l’attrazione di Martina nei confronti del tentatore Andrea Dal Corso, che a breve sposerà Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne. La ragazza si resedi una particolare gaffe avvenuta nel falò di confronto. In quella occasione, infatti, chiamò Gianpaolo con il nome del tentatore Andrea, con il quale in seguito ha avuto un flirt. I due, usciti separati da, hannoto pagina rimanendo in buoni ...