Tebas | 'Superlega incompatibile con i principi della Ue'

“Già nel 2022 l’UEFA ha stabilito una procedura per autorizzare nuove competizioni a cui la Superlega può partecipare“. A dirlo è Javier Tebas , ... (sportface)

Liga - Tebas : “Superlega inutile - non ci sarà nemmeno tra otto anni. Polemiche Real Madrid sugli arbitri pericolose”

In seguito alla sua partecipazione agli ‘AS 2023 Awards’ per consegnare a David Silva il premio in riconoscimento alla sua carriera, il presidente ... (sportface)