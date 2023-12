Teatro | entra nel vivo il “Natale alla Porta” | al Tram torna in scena “Le donne sono mostri”

Le Donne del Muro Alto presentano Olympe Progetto vincitore dell’Avviso Pubblico di Roma Capitale Culture in Movimento 2023 – 2024 Centrale Preneste ... (romadailynews)

Teatro San Carlo di Napoli - Lissner : «Stop polemiche - la politica entra troppo nelle istituzioni»

«Per me è tutto passato, sono felice di essere a Napoli, di fare il mio lavoro, sia per il progetto artistico che per quello sociale e il digitale, ... (ilmattino)