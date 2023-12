Tarquinia | la sand art di Mauro Masi al teatro “Rossella Falk”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 21 dicembre 2023), 21 dicembre 2023 – Alcomunale “” laart di. Sabato 23 dicembre, alle 17 e alle 18,30, le abilissime mani dell’artista daranno vita a disegni di sabbia per “Il racconto della Natività”, accompagnati da musiche suggestive e voci fuori campo. Lo spettacolo, a ingresso libero, è curato dalla Pro loco, nell’ambito del cartellone degli eventi di Natale promosso dall’Amministrazione Comunale. Laart è una tecnica di disegno e animazione che utilizza la mobilità della sabbia per creare delle vere e proprie opere d’arte, su un piano retroilluminato. Una telecamera, posta sopra il tavolo di lavoro, riprende l’artista all’opera, per poi trasmettere le immagini in tempo reale su uno ...