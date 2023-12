Syria | l’amore per il marito Pierpaolo Peroni | “Non ho paura accanto a lui”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023)e ilsono legati da oltre ventanni: la coppia ha avuto due figli, Alice e Romeo nati rispettivamente nel 2001 e 212. L’artista che vedremo da febbraio nei teatri italiani con lo show dedicato a Gabriella Ferri “Perchè Non Canti Più” ideato insieme a Pino Strabioli con la supervisione di Seva Borzak, sarà tra gli ospiti de La Volta Buona in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Cecilia Cipressi, meglio conosciuta comedebutta da giovanissima nel mondo della musica quando nel 1996 si presenta tra i giovani al Festival di Sanremo con il brano Non Ci Sto, titletrack del primo album in studio, aggiudicandosi la vittoria. Ritorna al Teatro Ariston l’anno successivo con Sei Tu questa volta in gara tra i big conquistando il terzo posto dietro Anna Oxa (seconda) e i ...