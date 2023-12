Syria | chi sono e cosa fanno i figli della cantante | Alice e Romeo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Dal matrimonio con Pierpaolo Peroni,ha avuto duenati nel 2001 e nel 2012: la maggiore ha iniziato a seguire le orme dei celebri genitori debuttando nel 2018 comeil rapporto con iL’artista sarà tra gli ospitinuova puntata de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista realizzata da Caterina Balivo. Nel 2001aveva alle spalle quattro album e tre partecipazioni al Festival Di Sanremo. quando diventava madre per la prima volta di. La primogenita die Pierpaolo Peroni nasce sotto il segnoBilancia, ed è una grande appassionata di musica, proprio come i ...