Svolta Superlega | la Corte Ue Da Fifa e Uefa abuso di potere dominante

Una sentenza storica, che rischia di cambiare per sempre gli equilibri del calcio mondiale, come quella Bosman del 1995 sui trasferimenti dei ... (ilmessaggero)

Una sentenza storica, che rischia di cambiare per sempre gli equilibri del calcio mondiale, come quella Bosman del 1995 sui trasferimenti dei ... (ilmattino)

#ANDUMA " Gabriele Costamagna

... per l'appunto, all'Università d'informatica di Torino con specializzazione universitariain ... Ad oggi siamo in serie A2, stiamo combattendo per tornare in, e i risultati ottenuti in ...

Attenzione Milan, arriva la svolta sulla Superlega: cambia tutto

Svolta epocale per il calcio mondiale ... potrebbero stravolgere l’esito di questo sport per i prossimi anni. La Superlega ora può nascere: adesso cosa cambia La UEFA ha perso la sua battaglia. D’ora ...

Svolta storica nel calcio: la Corte UE dà ragione alla Superlega

Era attesa per oggi e puntualmente è arrivata la sentenza de La Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso Superlega ...