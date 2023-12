Sventato l' omicidio di un imprenditore che aveva denunciato il pizzo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) AGI - Tra le attività criminalino progettato di uccidere unche anni primaun tentativo di estorsione: un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone per gravi reati di criminalità organizzata. I carabinieri, coordinati dalla Dda di Caltanissetta, hanno "disarticolato" con l'operazione "Mondo opposto" quella che gli investigatori ritengono la famiglia mafiosa di Niscemi, attiva nel territorio del Nisseno. Il tentativo diè stato bloccato dal monitoraggio dei militari sulle azioni del clan.

Sventato omicidio di imprenditore, aveva denunciato il pizzo

