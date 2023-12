Superlega | spunta la reazione di De Laurentiis | mossa a sorpresa

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Aurelio Deha fatto sapere il suo pensiero per quanto riguarda la, ha parlato così anche del suo Napoli La questioneha scosso la giornata. Questa mattina infatti la Corte di Giustizia della Ue si è espressa per quanto riguarda la nuova competizione “condannata” dalla Uefa alcuni anni fa. Con la sentenza infatti, FIFA e Uefa non potranno sanzionare o imporre divieti a chi parteciperà ad altre competizioni o tornei. Il calcio è quindi pronto ad essere rivoluzionato, ancora una volta, e probabilmente arriveranno ulteriori grosse novità. Il parere di ADL sullaNon poteva mancare anche il parere del presidente del Napoli, Aurelio De, per quanto riguarda la. Secondo l’Ansa, attraverso alcuni fonti nel club azzurro, De ...