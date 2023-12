Superlega | Roma | ' non appoggiamo progetto | inaccettabile attacco a campionati nazionali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 dicembre 2023), 21 dic. (Adnkronos) - In seguito alla sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea sul caso della, l'As"ribadisce la propria posizione in rispetto dei valori e del futuro del calcio europeo. Il Club non appoggia in nessun modo alcundi cosiddettache rappresenterebbe unall'importanza deie alle fondamenta del calcio europeo", spiega il club giallorosso in una nota. "L'Ascrede che il futuro e il benessere del calcio europeo possano essere assicurati solo con il lavoro congiunto dei club attraverso l'Eca, in stretta collaborazione e in partnership con Uefa e Fifa", ha aggiunto il club.