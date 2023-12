Superlega | pure la Fifa replica | «Decisione da analizzare | 2 valori!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Laha vinto controe Uefa. Ma i due organismi non ci stanno eno. Arriva la nota ufficiale proprio del massimo organo mondiale. RISPOSTE ? Arriva anche il comunicato della, in merito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso. Il massimo organismo calcistico internazionale si aggiunge alla già nota avviata dalla Uefa. Nel frattempo la stessa A22, l’organo direttorio che ha lanciato la, ha già impostato il format della nuova competizione. NOTA ? “Laha preso atto della sentenza emessa oggi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in relazione alla European Superleague Company SL. Laora analizzerà lain coordinamento con la UEFA, le altre confederazioni ...