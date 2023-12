SuperLega | le reazioni europee Dall’Inghilterra con una legge per impedire la fuga dei club alla protesta della Liga in Spagna

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Nel Regno Unito ci si prepara per la, impedendo qualsiasidei. Lo specifica il governo in una dichiarazione del Dipartimento per la cultura, i media e lo sport nel Regno Unito. «Prendiamo attodecisioneCorte di Giustizia europea in meritoeuropea. Il tentativo di creare una competizione separata – sottolineano nella nota – si è rivelato un momento cruciale nel calcio inglese ed è stato universalmente condannato dai tifosi, daie dal governo. Abbiamo intrapreso un’azione decisiva innescando la revisionegovernance del calcio guidata dai tifosi, che richiedeva la creazione di un nuovo regolatore indipendente per il calcio inglese. A breve presenteremo una legislazione che ...