Superlega | la soddisfazione del Barcellona | “Sentenza che manifesta contro il monopolio nel calcio”

Leggi su sportface

(Di giovedì 21 dicembre 2023) “L’FCvuole esprimere la suaper ladella Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) in cui viene approvato il progetto diproposto da A22 Sports. Essendo uno degli enti motori della, l’FCritiene che laapra la strada a una nuova competizione calcistica di massimo livello in Europandola figura delnel mondo dele vuole offrire una proposta per dialogo su quale dovrebbe essere il modello competitivo europeo del futuro“. Inizia così il comunicato ufficiale del, che si è espresso in seguito al verdetto della Corte UE a sancire l’abuso di posizione dominante da parte ...