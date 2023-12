Superlega | la Serie A | «Ribadiamo la centralità del campionato nazionale»

(Di giovedì 21 dicembre 2023) C’è anche il comunicato della LegaA a proposito della sentenza della Corte di Giustizia Europea sul cosiddetto caso: “In merito alla cosiddetta vicenda, in attesa di approfondire la portata e gli effetti giuridici della decisione pubblicata oggi dalla Corte di Giustizia UE, la LegaA ribadisce ladele dei suoi tifosi e auspica che i successivi sviluppi vedano un pieno coinvolgimento delle Leghe e dei Club”. Un comunicato decisamente breve nel quale la Lega ribadisce ladel proprioma attende “di approfondire la portata e gli affetti giuridici della decisione”. Qualche ora fa anche il comunicato della Figc: “A seguito della sentenza della Corte ...

