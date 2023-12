Superlega | la presa di posizione della Figc e le dichiarazioni di Infantino

(Di giovedì 21 dicembre 2023) La notizia del giorno legata al calcio riguarda la possibilità di rilancio. Continuano ad arrivare le reazioni e l’ultima è stata dalla. “Difenderemo sempre i campionati nazionali”, lo ribadisce la, dopo la sentenzaCorte Ue sulla. La, “riconoscendosi pienamente negli organismi sovraordinatiUefa eFifa, ribadisce la sua convinta azione a tutela dei campionati nazionali, per la difesa del più ampio e generale principio del merito sportivo e del rispetto dei calendari internazionali. Nel rispetto delle leggi nazionali e dei regolamenti internazionali”, la“ritiene che lanon sia un progetto compatibile con queste condizioni e ...

L’Itas Trentino suda freddo, ma riesce a sconfiggere al tie-break la Gioiella Prisma Taranto nella partita valevole per la seconda giornata della ... (sportface)

Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere il suo pensiero per quanto riguarda la Superlega , ha parlato così anche del suo Napoli La questione Superlega ... (spazionapoli)

L’ Inter , dopo la Roma, è la seconda squadra italiana a prendere posizione in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea sul tema ... (sportface)

La Figc dice no alla Superlega: 'Difendiamo il bene del calcio italiano'

ROMA - Dopo la sentenza della Corte dell'Unione Europea sul "caso"è arrivata anche ladi posizione della FIGC con questo comunicato ufficiale:" A seguito della sentenza della Corte dell'Unione Europea sul cosiddetto caso, la Federazione ...

Superlega, Gravina in silenzio mentre la Roma prende posizione insieme all’Eca

Per la Roma non cambia nulla: il club giallorosso non prenderà parte alla Superlega. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Ue che ha dato ragione alla A22 Sport Management, la società che ...

La Figc dice no alla Superlega: "Difendiamo il bene del calcio italiano"

Dopo la sentenza della Corte UE la Federazione ribadisce di "riconoscersi pienamente negli organismi sovraordinati della Uefa e della Fifa" ...