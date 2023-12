Superlega | la formula | ecco tutti i dettagli dopo la sentenza

Leggi su zon

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Un oggetto di discussione che a lungo tempo si è trascinato, e che ora ritorna nuovamente in auge. Laè finalmente pronta, almeno a livello strutturale. La competizione sarà strutturata da 64 squadre divise in tre categorie. La struttura di fondo del nuovo campionato famigerato, che dovrebbe ospitare tutte le più grandi squadre d’Europa dei maggiori campionati, consterà di tre livelli. Vediamo, dunque, nelo di cosa si tratta.: il format Il format dellaè deciso. I tre livelli si chiamano Star, Gold e Blue League. Nelle prime due categorie ci sono 16 squadre, nella terza altre 32. “La partecipazione si basa su meriti sportivi, è aperta e meritocratica, ci sono promozioni e retrocessioni e non ci sono posti permanenti. Massima trasparenza.” ha detto Bernd Reichart, Ceo di A22 ...