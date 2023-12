Superlega | la Corte Ue dà torto a Fifa e Uefa | «Il monopolio viola norme comunitarie» Visione gratuita delle gare?

Una sentenza storica, che rischia di cambiare per sempre gli equilibri del calcio mondiale, come quella Bosman del 1995 sui trasferimenti dei ... ()

La Corte UE dice sì alla Superlega : il calcio cambia per sempre?

Il calcio come lo abbiamo conosciuto in questi anni è destinato a cambiare per sempre. Magari assumerà più le fattezze della NBA oppure avrà uno ... (metropolitanmagazine)