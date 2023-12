Superlega | ecco come sarà | 64 club tre le Leghe e streaming gratis | la Corte Ue dà torto a Fifa e Uefa

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Una sentenza storica, che rischia di cambiare per sempre gli equilibri del calcio mondiale,quella Bosman del 1995 sui trasferimenti dei calciatori professionisti tra le squadre dell'Unione...

Ora che i buoni di un tempo si sono scoperti meno buoni, e soprattutto monopolisti per sentenza della Corte di Giustizia europea, i cattivi di un ... (ilfoglio)

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dato ragione ai club che vogliono libera rsi da Uefa e Fifa per dar vita alla famigerata Superlega : 'Le ... (247.libero)

Ecco l'ipotetica Superlega: 64 squadre e streaming gratis

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE, A22 Sports Management ha annunciato il nuovo progetto della: si tratta di un torneo da 64 squadre, divise in tre leghe, con meccanismo di promozione e retrocessione tra le divisioni. Nel primo anno della competizione, i club saranno selezionati in ...

SUPERLEGA, Ecco come funzionerebbe il nuovo torneo

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha aperto indirettamente alla nascita della Superlega, l'A22 Sports Management ha presentato il suo nuovo progetto calcistico ...

Superlega: gli scenari dopo la sentenza

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...