Il presidente del Real Madrid esulta per la sentenza della Corte di Giustizia Europea e già getta le basi per la nuova Superlega . Una vittoria ... (spazionapoli)

Secondo Sport Real Madrid e Barcellona riceveranno 1 miliardo come premio fedeltà per essere rimasti nella Superlega . (calciomercato)

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’approvazione della Superlega : «Aspettiamo e valuteremo i ... (ilnapolista)

Le reazioni ufficiali dei club esteri sulla decisione in merito alla possibile partecipazione alla Superlega . I dettagli Dopo la sentenza della ... (calcionews24)

Superlega, dal Bayern al Manchester United: le reazioni dei club che non ci stanno

Si potranno organizzare competizioni alternative a quelle che conosciamo, e lasi candida per essere la prima a segnare una nuova era. Il via libera della Corte di Giustizia europea però ...

Superlega, la dura replica della Fifa: "La storia del calcio è legata al nostro modello"

la storica sentenza della Corte di giustizia europea sulla Superlega: "Il calcio deve la sua lunga storia di successi al modello della Fifa e della Uefa". La Fifa, si legge, prende atto "della ...

UE, Altro colpo all'UEFA: addio alle liste per i club

Non solo la sentenza sulla Superlega, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ... Questo provvedimento potrebbe rappresentare la fine delle liste UEFA e in Serie A. Come comunicato dal Tribunale: ...