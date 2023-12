Superlega | Corte UE | “Abuso di potere di Uefa e Fifa viola le regole”

Una sentenza storica, che rischia di cambiare per sempre gli equilibri del calcio mondiale, come quella Bosman del 1995 sui trasferimenti dei ... (ilmessaggero)

Il calcio come lo abbiamo conosciuto in questi anni è destinato a cambia re per sempre. Magari assumerà più le fattezze della NBA oppure avrà uno ... (metropolitanmagazine)

UEFA, il comunicato dopo la decisione della Corte Europea sulla Superlega

Il comunicato della UEFA a seguito della decisione dellaEuropea a favore della: le parole La UEFA ha risposto allaEuropea sulla sua decisione sulla. di seguito il comunicato. "La UEFA prende atto della sentenza emessa oggi ...

UEFA risponde: “Sentenza corte giustizia non convalida SuperLega”

La Corte di Giustizia Europea si è oggi espressa a favore della Superlega e ha sottolineato che esiste un abuso di potere dominante da parte della Uefa e della Fifa che esercitano un monopolio.

Corte di giustizia Ue: "La Superlega si può fare, Fifa e Uefa non hanno monopolio"

«Impedire ai club e ai giocatori di giocare in competizioni come la Superlega», scrive la Corte, in comunicato, la Corte, «è illegale», non esiste un quadro normativo della FIFA e della UEFA che ne ...