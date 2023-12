SuperLega | clamorosa protesta dei club spagnoli | tutti | tranne uno | indosseranno una maglia

Leggi su notizie

(Di giovedì 21 dicembre 2023) In Spagna si è deciso di mettere in campo unacontro la. Ma unha deciso di non sposare questa idea. Se in Italia c’è molta sorpresa e in alcuni casi curiosità, in Spagna la decisione della Corte Ue di dare il via libera allasta provocando una dura reazione da parte di molti. Le squadre hanno trovato un accordo per inscenare unache ha sicuramente del clamoroso. Ladeicontro la– Notizie.com – © LapresseAl momento c‘è solo unche ha deciso di non sposare questa. Una posizione non assolutamente inaspettata, ma forte. Vedremo se i vertici del calcio iberico ...