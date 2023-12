Superlega | Andrea Agnelli torna a postare su X | “Fino alla fine… ”

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Dopo mesi di silenzio, nel giorno della sentenza della Corte di Giustizia Europea sul temaa farsi sentire (o, in questo caso, leggere) anche. L’ex presidente della Juventus e dell’ECA, poi tra i fautori della prima proposta dinel 2021, ha pubblicato su X un “”. E poi un passaggio di una delle più celebri canzoni degli U2, “Where the streets have no name”, chiusa con un “Amo il calcio”.pic.twitter.com/W5JcweTSE7 —(@andagn) December 21, 2023 SportFace.

Superlega, Malagò: "Rischio che scudetto diventi marginale"

"La Corte non ha detto che si giocherà lama che l'assetto va rivisto. Il presupposto ... dei vivai e della Nazionale", dice il ministro per lo Sport e per i giovani,Abodi, a margine ...

Empoli-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv

Quella contro la Lazio sarà l'ultima sfida in casa per l'Empoli di questo 2023. Sarà una gara particolare, e non per i tanti ex che si incroceranno. La squadra di Andreazzoli infatti arriva a questa ...

Italia preoccupata dalla Superlega, Malagò lancia l’allarme: “Lo Scudetto può diventare marginale”

I vertici dello sport italiano sono preoccupati dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul monopolio nel calcio di Uefa e Fifa ...