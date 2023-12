Superlega | Agnelli esulta e cita un brano degli U2 sulla libertà

Superlega , la rivin cita di Andrea Agnelli che cita gli U2, la canzone degli U2 “Where The Streets Have No Name”. Con l’aggiunta Love Football e ... (ilnapolista)

Superlega, Corte di Giustizia Ue: Fifa e Uefa hanno abusato della posizione dominante. Agnelli festeggia, Roma contraria

Andrea, grande fautore della, si prende la rivincita, commentando con il motto degli ultimi anni bianconeri la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Su X pubblica parte del ...

Superlega, Agnelli cita gli U2: "Love football"

L'ex presidente della Juventus, che si è dimesso con l'intero CdA nel novembre del 2022, ha deciso di citare gli U2 su X. La canzone scelta è Where the Streets Have No Name.

Sentenza Superlega, Abodi: "La Corte non ha detto che si giocherà la Superlega ma che l’assetto va rivisto"

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue sulla Superlega. Queste le sue dichiarazioni in ...