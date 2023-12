Superlega | a volte ritornano | Agnelli esulta e cita un pezzo degli U2!

Leggi su inter-news

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Laha fatto risorgere anche Andrea, l’ex presidente della Juventus dimissionario dopo il terremoto delle plusvalenze.gli U2. RIECCOLO ? Per la serie a, oggi tocca ad Andrea. Ed è tutto merito della. Oggi la Corte UE ha emesso la sentenza contro Uefa e Fifa, ridando vita al clamoroso progetto architettato dall’allora presidente della Juventus insieme a Florentino Perez e Laporta. Su Twitter,gli U2: Fino alla fine… pic.twitter.com/W5JcweTSE7 — Andrea(@andagn) December 21, 2023 Ilin questione è Where the Streets Have No Name del 1987. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...