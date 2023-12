(Di giovedì 21 dicembre 2023) Mentre il 2023 volge al termine,annuncia il suo “evento” di fine anno: NEW, un momento straordinario che segna anche la storia del gioco perchè mette in palio per la prima volta ben 900garantiti da 10.000ciascuno. I concorsi speciali di “NEW” si terranno il 28, 29 e 30 dicembre 2023, numerati rispettivamente 180, 181 e 182. La partecipazione ai concorsi può essere convalidata per tutto il mese di dicembre. Partecipare all’è davvero un gioco da ragazzi. Ogni combinazione diconvalidata per almeno uno dei tre concorsi speciali riceverà un codice alfanumerico univoco, incluso nel costo della giocata. Questo ...

SiVinceTutto, l'estrazione di oggi, mercoledì 20 dicembre 2023 - Numeri in diretta - Il Veggente

... lo speciale concorso collegato al, che ogni mercoledì mette in palio tutto l'intero ... per un totale di 151.463 inclusi anche i vincitori del giocoe delle vincite immediate. ...

SuperEnalotto SuperStar presenta “NEW YEAR’S SHOW”: iniziativa speciale con 900 premi da 10.000 euro

La fortuna bacia Bergamo, vinto mezzo milione di euro

Centrato a Bergamo il «5+1» del SuperEnalotto, con una giocata effettuata nella tabaccheria cittadina di via Broseta 81, nel quartiere di Loreto. Il fortunato giocatore si è aggiudicato una somma di ...