Super League Niente sarà più come prima Ma di come sarà non si sa niente

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Per la Corte di giustizia europea, Uefa e Fifa non hanno diritto al monopolio del mondo del calcio.una rivoluzione epocale, masi concretizzerà è impossibile prevederlo. Qualche ipotesi e qualche suggestione. Le parole di Ceferin, Reichart, Gravina, Malagò, Abodi e Berruto

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 21 dicembre , si continua a giocare in alcuni dei campionati più prestigiosi del continente e sarà ... (infobetting)

Ora che i buoni di un tempo si sono scoperti meno buoni, e soprattutto monopolisti per sentenza della Corte di Giustizia europea, i cattivi di un ... (ilfoglio)

In seguito all’approvazione della Superlega arriva il comunicato della Premier League : “La Premier League prende atto della sentenza odierna della ... (ilnapolista)

“La sentenza della Corte di Giustizia europea non approva la cosiddetta Superlega e la Premier League continua a respingere tale concetto. I tifosi ... (sportface)

Anche il Psg ha espresso il suo pensiero dopo la sentenza della Corte di giustizia europea con la quale, di fatto, definisce Uefa e Fifa come un ... (ilnapolista)

La Premier League si oppone compatta alla proposta di Super Lega avanzata da A22, dopo il pronunciamento della Corte di giustizia europea e in un ... ()

Al Khelaifi: "Il Psg rifiuta totalmente qualsiasi piano per una cosiddetta Super League"

... ' "Il Paris Saint - Germain rifiuta totalmente e completamente qualsiasi piano per una cosiddetta, come è stato così fin dal primo giorno e lo sarà sempre. In quanto orgogliosa ...

Ecco la nuova Superlega con 64 club, gare in streaming gratuito

ROMA (ITALPRESS) – Una competizione a 64 club, aperta e basata sul merito, con la novità principale dello streaming gratuito. Dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, la A22 Spor ...

Superlega, la Premier League: "Sentenza della Corte non sostiene il progetto"

La sentenza della Corte Europea sulla Superlega continua a far discutere. Tra le tante reazioni nel mondo del calcio è arrivata anche quella della Premier League. " La sentenza non sostiene la ...