Sul nuovo Patto di stabilità Ue | l’Italia ha accettato le condizioni di Francia e Germania

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Ci sono voluti mesi di discussioni, ma alla fine un accordo è stato raggiunto. È stata trovata l’intesa sulla riforma deldie Crescita tra i ministri delle Finanze, ora andrà negoziata con il Parlamento europeo, in modo che possa essere definitivamente approvato entro la fine della legislatura. Invariati i due parametri previsti dai Trattati: il rapporto tra debito pubblico e Pil dovrà essere inferiore al sessanta per cento e quello tra deficit e Pil non dovrà superare il tre per cento. In più, gli Stati concorderanno con la Commissione piani di spesa individuali della durata di quattro anni, estendibili fino a sette se si realizzano riforme e investimenti per la crescita. E in caso di apertura di una procedura per deficit eccessivo, gli Stati dovranno ridurre il disavanzo con aggiustamenti di bilancio pari allo 0,5 per cento del Pil ...