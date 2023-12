Sui clandestini passa la linea del governo Meloni | via libera su ricollocamenti e rimpatri

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) «Il 20 dicembre 2023 passerà alla storia. È il giorno in cui la Ue ha raggiunto un accordo fondamentale su una nuova serie di regole per gestire la migrazione e l'asilo». L'enfasi utilizzata da Roberta Metsola può sembrare eccessiva. Ma non lo è. La presidente del Parlamento europeo ha ragione quando sottola portata dell'accordo raggiunto ieri con il Consiglio. È il famoso Patto a cui Giorgialavora da un anno in stretta sinergia con Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione assicura che «garantirà una risposta europea efficace a questa sfida, significa che saranno gli europei a decidere chi verrà nella Ue e chi potrà restarvi, non i trafficanti. Significa proteggere chi ha bisogno». I cinque pilastri su cui si è raggiunta l'intesa, che si sommano ad altri quattro già concordati, toccano tutti i principali aspetti dei flussi ...