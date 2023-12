Successo al “Maio Restaurant & RoofTop ROMA” per i 50 anni di Carmen D’Elena

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Tanti amati ospiti per festeggiare la titolare della “Comunication Srls”D'Elena e i suoi 50: le foto L'articolo proviene da Novella 2000.

In attesa di recuperare la partita col Siviglia, l’ Atletico può godersi una classifica ottima: i madrileni hanno vinto 9 partite sulle 12 finora ... (infobetting)

Chiede di rimuovere i bisogni del cane dalla strada: agente aggredita a Nocera

E'a Nocera Inferiore. Nel corso delle normali attività di controllo del territorio e ... Su quanto accaduto si è espresso anche il sindaco della città di Nocera Inferiore, Paolo De, che ...

No al Mes, ma la maggioranza si spacca. Calenda: "Continuamo con queste figuracce"

FdI e Lega votano no, FI si astiene. Insorge l'opposizione, siamo l'unico paese in Europa che non ratifica il meccanismo europeo nella versione riformata ...

Tanti amati ospiti per festeggiare la titolare della “Comunication Srls” Carmen D’Elena e i suoi 50 anni: le foto

Si è svolto, ospitato dal ristorante “Maio Restaurant & RoofTop ROMA” che dall’ultimo piano della “Rinascente” di Via Del Tritone permette agli ospiti di godere di una visione mozzafiato della ...