Su Rtl 102 5 la Messa di Natale di Don Antonio Mazzi

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Anche quest’anno si rinnova la collaborazione fra RTL 102.5 e la Fondazione Exodus. Il 24 dicembre, dalle 23:00, in collegamento dalla Cascina Molino Torrette, sede Exodus di Milano, all’interno del Parco Lambro, RTL 102.5 trasmetterà in diretta la solennedidi Don.La Santasarà celebrata da Doninsieme a Don Felice Riva dell’Opera Don Guanella.Per sostenere le attività di Donè possibile fare una donazione sul sito www.exodus.it.

MILANO – Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne , il gruppo RTL 102.5 scenderà ... (lopinionista)

MILANO – Rtl 102.5 trasmetterà in diretta il concerto di Tommaso Paradiso del 28 novembre dal Mediolanum Forum di Assago (Milano). A partire dalle ... (lopinionista)

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , è intervenuta nel corso di Non Stop News, su RTL 102.5 per discutere degli ultimi fatti di politica e ... (panorama)

Anche quest'anno si rinnova la collaborazione fra RTL 102.5 e la Fondazione Exodus. Il 24 dicembre, dalle ore 23, in collegamento dalla Cascina ... (liberoquotidiano)

Masterchef 13, stasera le nuove puntate con lo Stress Test. Le anticipazioni

I PARTNER.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. LA ...

Super Zirkzee,l'Inter va ko e il Bologna vola ai quarti. Rossoblù avanti ai supplementari, Inzaghi trema per Lautaro ko

Il Bologna si è qualificato per i quarti di finale della Coppa Italia battendo l'Inter per 2-1, dopo i tempi supplementari della partita degli ottavi di finale giocata a S. Siro. Il Bologna, nei quart ...

Mes, tensioni per il nuovo rinvio. I 5S: “Brutta pagina”, FdI: “Potevate votarlo quando governavate”

Duro pure Magi di +Europa: "Non è possibile usare la questione del meccanismo di stabilità come ricatto rispetto alla trattativa sul Patto di stabilità. Non c'è più niente da fare, è finita con il kam ...