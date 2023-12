Studenti a lezione dalla Beltrami Linen di Cene

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 21 dicembre 2023). Lunedì 18 dicembre 2023 i ragazzi delle classi terze dell’istituto comprensivo di Leffe sono stati in visita presso l’aziendadinel contesto del PMI DAY, iniziativa di Confindustria Bergamo volta a valorizzare le piccole e medie imprese che ancora oggi formano la maggior parte del tessuto produttivo italiano, e soprattutto per dare ai giovani l’opportunità di toccare con mano una realtà lavorativa locale, anche nell’ottica del loro orientamento educativo. L’incontro è iniziato con l’introduzione di Oscar Mora, rappresentante di Confartigianato Bergamo che si è occupato di fornire ai ragazzi una panoramica generale di quella che sarebbe stata la mattinata. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è la libertà intesa come presupposto per realizzare le proprie aspirazioni, nel rispetto delle ...