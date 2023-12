Strage di Praga | il diario shock dell’assassino | “Cosa farò”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Il 17 dicembre, un messaggio inquietante comparve sul canale Telegram di David Kozak, il presunto autore della sparatoria alla facoltà di Filosofia dell’Università Karlova di, in cui perse la vita almeno 15 persone e altre 24 rimasero ferite. Nel suo messaggio, Kozak esprimeva il desiderio di lasciare “quanto più dolore possibile” al mondo. Il canale, creato il 9 dicembre, fu annunciato come il “scolastico” di Kozak. Giorno dopo giorno, rivolgeva parole oscure sul suo intento di commettere un omicidio di massa in una scuola, ispirandosi a eventi simili in Russia, in particolare alle stragi compiute da Ilnaz Galjaviev e Alina Afanaskina. Kozak menzionava ladel maggio 2021 a Kazan, Russia, perpetrata da Galjaviev, e quella di Bryansk, avvenuta il 7 dicembre, in cui Afanaskina aprì il fuoco contro i suoi ...