Storytel | gli audiolibri più ascoltati del 2023

Ladispoli - annullato concerto di capodanno con Emis Killa per le sue “canzoni sessiste”. “Meglio morta che con un altro” - il rapper : “è storytelling”

Il concerto di Emis Killa a Ladispoli è stato annullato. Lo spettacolo del 31 dicembre non si farà per via di alcune canzoni che sarebbero un ... (ilgiornaleditalia)