Stop all' accordo Safilo dice basta al marchio Chiara Ferragni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Caso, non si placano le polemiche attorno all'influencer per il caos sulla beneficenza legata al pandoro Balocco. La tempesta impazza e periniziano anche i guai economici.Group, infatti, comunica l'interruzione dell'di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear aa seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del. Lo annuncia il gruppo attraverso un comunicato. Intanto anche la procura di Milano è pronta a far luce sulla vicenda che coinvolge l'influencere il gruppo Balocco e farlo con velocità e senza clamore vista anche la disponibilità della difesa ...