Stoccolma | dal 2025 addio alle auto a motore termico nel centro città

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 21 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dal 31 dicembre 2024 sarà vietata la circolazione dia benzina e diesel in un’area di circa 180.000 metri quadrati nel cuore di. La capitale svedese ha da poco annunciato l’ambizioso piano per migliorare la qualità dell’aria e ridurre le emissioni di gas serra. Si tratta della prima zona ambientale di classe 3 in Svezia, la più restrittiva, che consentirà solo l’accesso a veicoli elettrici, ibridi plug-in e a gas che rispettano gli standard Euro 6, anche se dall’obbligo restano ancora esclusi i motocicli. Chi violerà il divieto rischierà una multa di 85 euro. L’iniziativa si inserisce nella strategia di mobilità urbana di, che punta a creare unapiù verde e percorribile a piedi o in bicicletta, con una rete di trasporti pubblici efficiente e a basso impatto. Il vice ...