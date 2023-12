Stati Uniti | 70enne assolto dopo 48 anni di carcere

(Di giovedì 21 dicembre 2023) 'È una lezione di resilienza e tenacia' - Ilè stato dichiarato innocente in una sentenza della giudice Amy Palumbo del tribunale distrettuale della contea di Oklahoma, ma era stato rilasciato ...

«Ri voglio il mio passaporto , che non mi servirebbe per scappare ma per iniziare l'attività che sognavo da una vita: per lavorare negli Usa e fare ... (ilmattino)

Il capo della Difesa Lloyd Austin, in tournée nella regione, ha definito il Qatar "un partner indispensabile". "In tempi di crisi, il Qatar risponde ... (247.libero)

Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato l’apertura formale di un’inchiesta per impeachment nei confronti di Joe Biden , motivata dai controversi ... (strumentipolitici)

Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato l’apertura formale di un’inchiesta per impeachment nei confronti di Joe Biden , motivata dai controversi ... (strumentipolitici)

Quanto era ricca la famiglia di "Mamma, ho perso l'aereo"

I McCallister vivono infatti in una lussuosa villa a Chicago, negli, e per le feste vanno in vacanza a Parigi: due cose che hanno portato molti appassionati del film e ossessionati dall'...

Houthi, ecco chi sono e perché i loro attacchi (dopo 10 anni) possono causare la crisi dell'economia mondiale

Una guerra con quasi 380mila morti per cause dirette o indirette. Tutto questo a più o meno a 6 ore di volo dall'Italia. In pratica il numero dei civili che hanno perso ...

Assolto dopo 48 anni di carcere, "era innocente"

Si tratta della più lunga detenzione per un errore giudiziario negli Stati Uniti. "Non ha commesso alcun reato" ha detto Amy Palumbo, giudice distrettuale della contea di Oklahoma nella sua sentenza. ...