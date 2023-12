Startup | investimenti dimezzati nel 2023 | finanziamenti superano miliardo euro

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 dicembre 2023) Si dimezzano gliinin Italia nel, seguendo un andamento più generalizzato a livello globale. Da inizio anno, il volume di round raccolti nel nostro Paese è di circa 1e 100 milioni di(1.130.350.846, per l’esattezza), -51,5% rispetto al 2022. Si riduce, anche se in maniera minore, il numero dei deal conclusi nell’arco dell’anno: sono in totale 164, il -18,8% rispetto al 2022.I dati italiani non devono però stupire, perché rispecchiano il trend negativo riscontrato in tuttapa, dove l’inflazione, gli alti tassi di interesse e le minacce per gli equilibri geopolitici hanno colpito duramente il finanziamento del venture capital per le. ...